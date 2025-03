Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-03-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazionein aumento in queste prime ore della giornata rallentamenti incolonnamenti su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord su Aurelia Cassia Flaminia e Salaria un grande raccordo anulare rallentamenti e code perin carreggiata interna tra l'uscita e Casilina ein coda sul tratto Urbano dellaL'Aquila tra il raccordo e la tangenziale est è proprio sulla tangenzialerallentato tra le uscite Tiburtina e Salaria direzione stadio intensosulla via Aurelia tra il raccordo è la circonvallazione Aurelia e prima di concludere la protezione civile ha diramato per la giornata di oggi un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico gran parte del Lazio bene tutto e grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.