Romadailynews.it - Traffico Lazio del 13-03-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

luce verdeben trovati all'ascolto Buon pomeriggio non si rilevano particolari difficoltà a lungo le strade della Regione qualche difficoltà invece si registra nell'area di Roma si sta in fila sul Raccordo Anulare tra Laurentina e la Roma Napoli in carreggiata esterna è tra la Bufalotta è la Casilina in carreggiata interna sempre a Roma un incidente provo code sulla tangenziale est e tra San Giovanni e via dei Monti Tiburtini direzione Salaria Per lo stesso motivo abbiamo code anche sul tetto Urbano della A24 in entrata sulla tangenziale a data uscita Fiorentini code per incidente anche sulla via Pontina da Spinaceto al Raccordo direzione Roma sulla Roma Civitavecchia Vi ricordo che resta chiuso per lavori non svincolo di Cerveteri in entrata in direzione Civitavecchia la riapertura è prevista per domani 14 marzo in alternativa è possibile utilizzare l'ingresso di Santa Severa ed infine Vi ricordo stanotte per lavori sulla Roma Firenze dalle 22 alle 2 del mattino rimane chiusa la stazione di Orte in entrata direzione Firenze bene da Massimo peschi per il momento è tutto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.