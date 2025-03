Romadailynews.it - Traffico Lazio del 13-03-2025 ore 09:30

Buongiorno e ben trovati dalla redazione intenso ilsul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina Appia è in esterna tra Casilina Tiburtina sulla via Cristoforo Colomborallentato tra via di Acilia e via di Malafede Verso il raccordo anulare sulla A1 Roma Firenze attenzione lavori in corso tra Roma nord e Ponzano Romano Soratte in direzione di Firenze è possibile la formazione di lentamente sulla Roma Civitavecchia resta chiuso per lavori lo svincolo di Cerveteri in entrata direzione Civitavecchia riapertura prevista per il prossimo 14 di marzo In alternativa possibile utilizzare l'ingresso di Santa Severa per lavori si transita con un senso unico alternato sulla via Flaminia tra Sant'Oreste Civita Castellana fino alla fine di marzo lavori in programma questa notte sulla A1 Roma Firenze dalle 22 alle 2 di notte chiusa Orte entrata in direzione di Firenze bene tutto e grazie per l'ascolto un servizio a cura dell'Arci in collaborazione con Roma Capitale