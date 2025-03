Sbircialanotizia.it - TRADIMENTO, trame di venerdì 14 marzo 2025: segreti roventi e prove falsificate

Leggi su Sbircialanotizia.it

Terrore, contie un test del DNA truccato. Ci si ritrova a seguire Tarik, furioso per aver scoperto che Melis non è davvero sua figlia. Voi immaginate lo shock? Elmas confessa un complotto ben orchestrato: Nihal, con l’aiuto di Yesim, ha sfruttato un capello di Oyku per falsificare gli esami, intascando 200 mila dollari. . L'articolodi14è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.