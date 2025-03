Tvplay.it - Tradimento Juve, Kean va agli acerrimi rivali: tifosi infuriati

Dopo l’exploit con la Fiorentina, Moiseè pronto ad un’altra grande avventura nel nostro campionato, facendosi beffe del passato in bianconeroMoisesta vivendo la sua miglior stagione in carriera a livello di gol segnati nonostante manchino ancora almeno due mesi al termine. Infatti il classe 2000 ha già raggiunto quota 15 reti in campionato battendo il suo record del 2020/2021, quando ne aveva messi a referto 13 con il PSG.Moiselascia la Fiorentina: destinazione da urlo (Lapresse) – tvplay.itSe si aggiungono anche i tre assist, arriviamo a 18 reti combinate ovvero oltre il 40% di tutta la Fiorentina. Insomma, Raffaele Palladino si appoggia molto all’ex attaccante dellantus sia per i numeri che per l’immenso lavoro in campo nei novanta minuti.Una delle sue partite migliori, oltre alla tripletta da ex contro il Verona, è stata quella contro l’Inter.