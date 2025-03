Bergamonews.it - Tra musica, cinema e arte: la marcia di avvicinamento a Bergamo Jazz 2025

, tanti concerti ma non solo. Ladial Festival, in programma dal 20 al 23 marzo, viene scandita da alcuni eventi di particolare significato che mettono a contatto lacon altre arti, ad iniziare dal. Anche quest’anno avverrà il tradizionale passaggio di testimone dalFilm Meeting, che nella sua giornata conclusiva (domenica 16 marzo) propone nell’Auditorium di Piazza della Libertà due appuntamenti: la proiezione del film Il coltello nell’acqua di Roman Polanski (alle 14.15) e la sonorizzazione Töchter (Due sorelle) di Ernst Lubitsch da pdel polistrumentista Danilo Gallo (alle 17.30).“Il coltello nell’acqua”“Il coltello nell’acqua” è il primo lungometraggio firmato da Roman Polanski, all’epoca non ancora trentenne, e uno dei più fortunati debutti registici della storia dellatografia: venne presentato alla Mostra Internazionale d’tografica di Venezia, dove vinse il Premio Fipresci, e fu il primo film polacco a ricevere una candidatura agli Oscar come miglior film straniero (fu battuto da 8½ di Fellini).