Tra dazi e produzione domestica GE Aerospace investe un miliardo sulla produzione negli Usa

Gli Stati Uniti accelerano, e lo fanno rapidamente. GE, società specializzata nei sistemi aerei e di propulsione, ha annunciato un investimento significativo nell’industria manifatturiera Usa. L’azienda aerospaziale, per tramite del Ceo, Larry Culp, ha dichiarato l’intenzione di destinare quasi undi dollari al potenziamento della propria filiera produttivaStati Uniti. Questo piano coinvolgerà oltre due dozzine di impianti in 16 stati e dovrebbe generare circa 5.000 nuovi posti di lavoro.L’investimento, che raddoppia quello già annunciato lo scorso anno, segna un passo in avanti importante per la strategia di GE, la quale si prepara a rispondere a una crescente domanda da parte del mercato, sia in ambito civile che militare. Con un portafoglio di ordini che supera i 170 miliardi di dollari, il potenziamento delle capacità produttive è visto come una risposta alla necessità di garantire tempi di consegna più rapidi.