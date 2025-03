Torta per il Papa che rimane stabile

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.34 Piccola festa perFrancesco al Gemelli. La sala stampa vaticana comunica che il personale del policlinico romano gli ha donato unacon candeline per celebrare 12 anni dall'elezione al Soglio Pontificio. Ilha seguito esercizi spirituali in collegamento,pregato e meditato nel 28° giorno di ricovero per polmonite bilaterale. Stazionarie le sue condizioni di salute Quadro complesso, ma sembra migliorare. Continua l'alternanza di ventilazione: alti flussi il giorno, meccanica assistita la notte. Domani sera bollettino.