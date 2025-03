Lanazione.it - ’Torneo dell’inclusione’. Lo sport senza limiti

"Torneo dell’inclusione". Già dal titolo si capisce facilmente lo scopo della manifestazione, organizzata dal Wolf Basket Pistoia, che si svolgerà sabato 22 marzo presso la palestra "King" di Bottegone, dove andrà in scena un pomeriggio all’insegna delloe dell’inclusione. Verrà infatti disputato un torneo di cinque contro cinque di basket in carrozzina aperto a tutti, sia a persone normodotate che a quelle con disabilità. L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Pistoia, e dal Cip (Comitato Italiano Paralimpico). La partecipazione è gratuita, ma richiede l’iscrizione tramite messaggio o telefonata al numero 3472635583. "Si giocherà a basket in carrozzina e in ogni squadra ci sarà sempre un membro della nostra formazione che milita nel campionato di Serie B Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina, nda) - spiega il responsabile Alessandro Capecchi - Lo scopo della giornata ovviamente è quello di sensibilizzare le persone alloparalimpico e all’inclusione sociale.