Notizie.com - Torna l’incubo maltempo in Emilia Romagna: allerta anche su queste regioni

in: piogge e temporali attesa per domani, giovedì 13 marzo.rossa in alcune città, tutti gli aggiornamenti.insu– notizie.comNuove piogge e forti temporali attesi per domani, venerdì 14 marzo, in. La Protezione civile ha emanato in nuovo avviso di 24 ore a partire dalla mezzanotte.nella Regione già colpita da alluvioni negli ultimi anni.rossa nelle province di Bologna, Ravenna e Ferrara. Arancione, a causa delle piene dei fiumi e frane, nelle province di Modena, Reggioe Parma.I rischi maggiori riguardano il Bolognese, da montagna a pianura, dove sono attesi intensi e persistenti temporali già dalle prime ore del mattino.