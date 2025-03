Lanazione.it - Torna la Carovana "dei Pianoforti" nel parco nazionale delle Foreste casentinesi

Arezzo, 13 marzo 2025 –la "" di Naturalmente pianoforte, ormai celebre rassegna musicale nel. L'edizione 2025 sarà presentata sabato alle 18 alla galleria "Mariae Nivis 1567", in via Garibaldi a Pratovecchio (Arezzo). L'evento prevede anche la presentazione in anteprima dell'accattivante documentario dell'edizione 2024 e della guida del Touring Club Italiano "La Via di Francesco in Toscana". La "" offrirà un’immersione totale nel patrimonio storico e ambientale, accompagnata da un variegato e stimolante calendario di eventi che vedrà la partecipazione di attori, scrittori, musicisti e studiosi: Giorgio Volpi, chimico e autore di “La natura lo fa meglio (e prima)”; Erika Maderna, studiosa di mitologia e medicina antica, autrice di “La memoria nelle mani”; Franco Faggiani, giornalista e autore di “Piccola filosofia del sentiero”; Isabella Turso, pianista e compositrice; Miriam Bardini, attrice; Alessandro Ghiandai, astrofilo del Planetario del; Nicola Doni, coordinatore e appassionato di stone balancing; Andrea Pellegrini, guida ambientale; Cesare Baccheschi, regista e giornalista; Matteo Marziali, videomaker.