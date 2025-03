Game-experience.it - Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, la colonna sonora ufficiale arriva su Spotify

Leggi su Game-experience.it

Activision, in collaborazione con, presenta ladiPro3+4, un mix di brani inediti e tracce storiche che accompagneranno il ritorno di uno dei franchise più iconici del mondo dello skateboarding virtuale.In attesa del lancio, previsto per l’11 luglio, i fan possono già immergersi nell’atmosfera del gioco grazie alla playlistsu, che sarà aggiornata progressivamente fino al giorno dell’uscita. La selezione include nuovi brani di artisti emergenti e alcuni dei pezzi più celebri della saga, riproponendo l’inconfondibile energia che ha reso la serie un riferimento per intere generazioni.Una tracklist che celebra la cultura skateLadiPro3+4 è un omaggio alla cultura skate, unendo il passato e il presente della musica che ha accompagnato generazioni di giocatori.