Bollicinevip.com - Tommaso Zorzi su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Non me l’aspettavo che durassero”

Leggi su Bollicinevip.com

non credeva nella relazione tra, cosa ha detto l’ex gieffinoL’influencer si è ricreduto su, le rivelazioni dida Matanoieri è stato ospite di Alberto Matano a La Vita In Diretta e nella stessa puntata era presente anche. Entrambi hanno partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello, durante la quale sbocciò l’amore tra l’ex velino di Striscia la notizia eospite a La Vita in Diretta (Screen Raiplay)Nonostante qualche momento di crisi che li aveva allontanati oggi procede a gonfie vele la storia d’amore tra, da poco sono diventati genitori per la prima volta e si mostrano più complici e innamorati che mai.Su di loro l’ex gieffino si è dovuto ricredere, a La Vita in Diretta ha ammesso che non pensava che la loro relazione sarebbe durata.