Tom Holland e Jon Bernthal sul set di The Odyssey

Dopo una nuova immagine di Matt Damon, l'account Instagram Filmatic ha ora condiviso una nuova foto dal set di The Odyssey, in cui vediamo stavolta gli attori Tom Holland e Matt Damon. Nella foto i due attori sono colti durante un momento di pausa, ma ciò che è interessante di quest'immagine è che ci permette di avere un primo sguardo a quello che sarà il loro aspetto nel film di Christopher Nolan. Qui di seguito, ecco l'immagine! View this post on InstagramA post shared by Filmatic – Movies & Cinema (@filmatic)Quello che sappiamo su The Odyssey L'antico poema epico di Omero racconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi di eroismo, lealtà, astuzia e la lotta contro la volontà divina.