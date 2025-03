Sport.quotidiano.net - TIRRENO-ADRIATICo. Ancora grande Italia. Tris con Vendrame,. Ganna resta leader

E’ unaa forti tinte tricolori. Tre tappe sinora e altrettante vittorie per l’. L’ultima se l’è aggiudicata Andrea(nella foto, Decathlon AG2R La Mondiale), abilissimo a precedere tutti allo sprint nella Follonica-Colfiorito di ieri, la frazione più lunga con i suoi 239 chilometri e per di più corsa quasi tutta sotto la pioggia. Il trevigiano ha battuto sul traguardo il britannico Tom Pidcock e il francese Romain Gregoire. Filippo, che nel finale ha anche cercato l’azione personale ma è stato ripreso dal gruppo di testa trainato da Van der Poel, ha conservato la maglia azzurra didella generale. Jonathan Milan, primo martedì, è rimasto coinvolto in una caduta ed è arrivato in forte ritardo, perdendo la seconda posizione in classifica, che ora occupa lo spagnolo Juan Ayuso, staccato di 22 secondi.