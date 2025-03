Tirreno-Adriatico 2025 tripletta olandese nella 4 tappa | vince Kooij a Trasacco Lampo Martinez nella Parigi-Nizza

Leggi su Sportface.it

quartadella. Olav(Team Visma Lease a Bike)in volata la frazione di 190 chilometri fra Norcia ee alle sue spalle c’è spazio per i connazionali Rick Pluimers (Tudor) e Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Quinto posto per Mirco Maestri, migliore degli italiani, davanti ad Andrea Vendrame e Filippo Ganna, che conserva la testa della classifica generale. Domani è in programma la quinta frazione, partenza da Ascoli Piceno e arrivo a Pergola dopo 205 chilometri.“Ho davvero lottato per questa vittoria. Dopo aver superato bene la salita, siamo stati sorpresi dai ventagli, che ci hanno messo in difficoltà, sul successivo falsopiano. Avevo emozioni contrastanti, non ero sicuro che saremmo rientrati. I ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile.