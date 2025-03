Oasport.it - Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi Norcia-Trasacco: orari, percorso, favoriti. Incognita Milan, Ganna ci riprova?

Leggi su Oasport.it

Bisognerà alzarsi sui pedali in vista della quartadell’edizionedella. La Corsa dei due Mari prevede una frazione di 190 km da. Si preannuncia una frazione movimentata che potrebbe dare adito a diversi scenari. I corridori dovranno affrontare anche 1500 metri di quota e un totale di 2700 di dislivello, mentre gli ultimi 45 km saranno quasi totalmente pianeggianti. Andiamo ad analizzare il tutto nel dettaglio con, altimetria, programma e.LA DIRETTA LIVE DELLADIDELLADALLE 10.50Partenza dae neanche il tempo di respirare che si dovrà salire per circa quindici chilometri per raggiungere il GPM di Forca della Civita (10,8 km al 4,4%, max. 9%). Vedremo se questo sarà il trampolino di lancio per un’azione da lontano.