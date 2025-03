Sport.quotidiano.net - Tirreno-Adriatico 2025, tappa 4: vince Kooij. Ordine d'arrivo e classifica generale

Trasacco, 13 marzo- La4 dellaporta il gruppo da Norcia a Trasacco dopo 190 km durante i quali succede di tutto. Si parte dai diversi tentativi di fuga, l'ultimo dei quali ripreso ad appena 400 metri dal traguardo, e con Ben Healy a provare a unirsi ai battistrada del mattino, prima che partisse la volatante di Olavnel contesto di un podio tutto olandese completato da Rick Pluimers e Mathieu Van Der Poel. Se ieri la protagonista era stata la pioggia (a sua volta di scena anche oggi, seppur con meno intensità e costanza), in questa frazione la Corsa dei Due Mari viene influenzata dal forte vento laterale che apre diversi ventagli che vedono in un caparbio Filippo Ganna uno degli uomini più attivi: il piemontese, prima addirittura di sprintare nel finale, andando a provare a chiudere su Van Der Poel quasi come prove generali della Milano-Sanremo, non solo mantiene la maglia azzurra, ma prova anche anche a rafforzarla, guadagnando a lungo oltre 1' su corridori come Derek Gee, Simon Yates (estremamente in difficoltà sul Valico La Crocetta), Mikel Landa e Romain Grégoire, che restano inizialmente nelle retrovie, lasciando tutto immutato ai piani altissimi della graduatoria.