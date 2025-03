Oasport.it - Tirreno-Adriatico 2025: Olav Kooij beffa tutti a Trasacco. Ganna protagonista e ancora leader

Quarta tappa spettacolare alla. I 190 chilometri fino ahanno visto diversi cambi di scenari, dovuti anche al maltempo ed al vento. Alla fine nella volata ristretta l’ha spuntata(Team Visma Lease a Bike). Trentanovesima vittoria in carriera per il neerlandese che si era imposto anche in uno sprint al Giro l’anno scorso. Filipporestadella classifica generale.Più battaglia rispetto alle altre frazioni oggi per centrare la fuga giusta. Alla fine sono riusciti ad evadere in cinque: l’olandese Gijs Leemreize della Team Picnic PostNL, Mirco Maestri della Team Polti VisitMalta, il tedesco Jonas Rutsch della Intermarché – Wanty, lo spagnolo Jorge Arcas della Movistar Team e il danese William Blume Levy della Uno-X Mobility. Per loro vantaggio massimo superiore ai 6? sul gruppo che si è messo a lavoro soprattutto sul Valico La Crocetta.