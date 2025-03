Inter-news.it - Thuram convocato dalla Francia, Deschamps spiega: «Convocato uno in più»

Leggi su Inter-news.it

è stato ugualmentenonostante da un mese conviva con un problema alla caviglia che non passa. Di questo ne ha parlato DidierUGUALMENTE– Didierha motivato così la scelta di convocare Marcusnonostante il problema fisico accusato nell’ultimo mese: «un giocatore in più? C’è il rischio di squalifiche e c’è anche la situazione legata a Marcus. Inoltre, volevo che Désiré Doué fosse con noi in questo raduno senza escludere giocatori che erano già presenti in autunno».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «uno in più»)© Inter-News.