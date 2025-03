Nerdpool.it - The Traitors Italia: ?il cast del nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi in arrivo su Prime Video

svela ildi The, ilOriginalnodacon protagonisti Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada. View this post on Instagram A post shared by(@it)The, la versionena del format premiato ai BAFTA e agli Emmy, è prodotto da Fremantleper Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva suin 6 episodi il prossimo autunno. Theè unpsicologico carico di suspense che terrà il pubblico incollato allo schermo grazie ad un avvincente intrigo di tradimenti e inganni.