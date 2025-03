Dilei.it - The Traitors Italia, il cast completo del nuovo reality show di Alessia Marcuzzi

Tutto pronto per il ritorno diai. La conduttrice romana è stata scelta da Prime Video per la prima edizione di The, un formatper il nostro Paese che ricorda però nel meccanismo il più famoso La Talpa. Il programma ha già riscosso grande successo internazionale con oltre venticinque adattamenti e svariate stagioni prodotte. La versionena è prodotta da Fremantleper Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2025.I concorrenti di Thecon: ilPrime Video ha svelato ilufficiale di The, ilOriginalno condotto da. A mettersi in gioco: Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza.