Isaechia.it - The Traitors, il cast ufficiale del nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi

Come vi abbiamo anticipato qualche mese fa, è in arrivo su Prime Video The, ilda. Il programma prevede undi vip che si sfiderà in un gioco prettamente psicologico dove è previsto un lavoro di squadra per completare le missioni e accumulare un montepremi in denaro.Nello specifico, fra i concorrenti si nasconderanno dei traditori che avranno lo scopo di manipolare e ingannare il resto del gruppo per arrivare al premio finale; se almeno un traditore arriverà alla fine del gioco terrà l’intero montepremi per se, mentre se tutti i traditori saranno smascherati gli altri partecipanti potranno dividersi il premio.Nella giornata di oggi sono stati svelati i vip che prenderanno parte ale tra di loro ci sono: la regista e attrice Michela Andreozzi, lagirl Paola Barale, il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia.