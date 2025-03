Universalmovies.it - The Life of Chuck | Il trailer del film tratto dal racconto di Stephen King

NEON ha da poco pubblicato ildi Theofispirato al famosofirmato da.Reduce dalla vittoria del People’s Choice Award (premio del pubblico) al Toronto InternationalFestival, Theofsi è mostrato questa sera al popolo della rete con un primopovero di sequenze di girato ma con un carico emotivo estremamente intenso. Così come per ildel maestro del brivido, infatti, ildiretto da Mike Flanagan offre al pubblico uno sguardo da esterno alla vita di, qui interpretato da un sontuoso Tom Hiddleston, nel corso dell’intera sua esistenza.Più che un horror, Theofsi mostra come unsurreale che celebra la vita attraverso il percorso di un singolo essere vivente. Di fatto, ilpresentanon come il maestro del brivido, ma come l’autore di romanzi intensi come “Le ali della libertà”, “Il miglio verde” e “Stand By Me”.