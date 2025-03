Game-experience.it - The Last of Us: Stagione 2, il trailer ufficiale è da record per HBO: le visualizzazioni sono stellari

La serie TV di Theof Us torna a far parlare di sé con l’attesissima2, con il primoin grado già di battere unper HBO. Presentato in anteprima durante il SXSW, ha accumulato 158 milioni diin soli tre giorni, diventando il più visto di sempre per una produzione del network. Questo risultato supera di gran lunga ogni precedentedella serie e indica un interesse in continua crescita. Con la primache ha raggiunto un pubblico di 32 milioni di spettatori negli Stati Uniti, e un finale dacon 8,2 milioni di spettatori, la nuovaparte con un’enorme aspettativa.Come abbiamo visto anche dalin italiano, la secondariprende la storia cinque anni dopo gli eventi raccontati nella prima, con Joel ed Ellie che affrontano nuove minacce in un mondo sempre più ostile e imprevedibile.