The Last of Us – Stagione 2 | guida al cast e ai personaggi

Leggi su Cinefilos.it

Theof Us –2:ale aiDopo due anni di attesa, torna Theof Us –2, la serie HBO vincitrice di numerosi premi Emmy. La secondariprende cinque anni dopo gli eventi della prima, che hanno visto Joel (Pedro Pascal) massacrare un team di medici che speravano di curare la civiltà dalla malattia generatasi a partire dalla mutazione di un fugo e che ha devastato buona parte della popolazione mondiale, lasciando in vita pochi superstiti.LEGGI ANCHE: Theof Us: cosa c’è di vero nella pandemia raccontata nella serie?Il potenziale vaccino avrebbe però comportato il sacrificio di Ellie (Bella Ramsey), cosa che Joel non poteva accettare. Si è dunque opposto a questa cosa, mentendo poi alla ragazza sul cosa sia accaduto nel laboratorio.