Ilfattoquotidiano.it - ‘The Dark Side of the Moon’ non è solo di Roger Waters! L’edizione Redux e le mie domande

torna ancora una volta su Theof the Moon. Il 14 marzo 2025 uscirà infatti ilSuper Deluxe Boxset, nuova edizione da collezione dopo la già discussa versione. Un’altra rilettura che sembra privilegiare più la nostalgia e il business che la sostanza artistica. Una scelta che solleva inevitabilmentesul suo rapporto con il passato e sul senso di operazioni che si ripetono così spesso.Ma poi, nostalgico di cosa? Quel disco non appartiene, appartiene ai Pink Floyd. Capisco che ai fan più fedeli questa affermazione possa sembrare scomoda, ma la verità è che Theof the Moon è frutto di una collaborazione artistica irripetibile. Questa nuova versione, purtroppo, non aggiunge nulla di significativo: al contrario, sembra svuotarlo della sua anima originaria.