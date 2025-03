Quotidiano.net - The Apprentice: arriva su Amazon Prime il reality show con protagonista Donald Trump

New York, 13 marzo -ha annunciato che trasmetterà, con cadenza settimanale, lesette stagioni di The, ilche nel 2004 sul network Nbc catapultò l'attuale presidente degli Stati Uniti sotto i riflettori nazionali e poi internazionali - programma grazie al qualenon fu più solo un imprenditore newyorchese. Lestagioni, con un audience di 20 milioni di spettatori a settimana, furono di enorme successo. Nell’autunno del 2024, vent’anni dopo, l’omonimo film di Ali Abbasi ci regala invece la possibilità di scoprire quali furono le radici dell’ascesa del giovane, nella New York degli anni Settanta e Ottanta. Uscito nelle sale italiane il 17 ottobre 2024, ora in programma su Sky, The- Alle origini di, racconta il rapporto tra il giovanee lo spietato avvocato Roy Cohn, interpretati rispettivamente da Sebastian Stan e Jeremy Strong, entrambi candidati agli ultimi Oscar.