Liberoquotidiano.it - Test di ammissione da abolire. La prova? Furono bocciati Verdi, Einstein e la Hack

Il governo mette una croce suid'alle Facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria e la Camera dà il disco verde al progetto di legge con 149 sì (63 i voti contrari). Dopo il “go” condizionato alle immatricolazioni, ecco lo stop alle forche caudine dei questionari che dovrebbero rivelare la predisposizione all'arte sacra di Esculapio attraverso percorsi di selezione che passano da vie collaterali di cultura generale e di nozionismo, come capita capita. L'aspirante medico si ritrova magari davanti a un quesito di storia, o di attualità, o di letteratura, e si gioca per un anno, con una crocetta sbagliata, il bonus per agganciare l'aspirazione di una vita, l'infatuazione passeggera, la continuazione professionale dinastica, il sogno di una professione gratificante anche dal punto di vista economico e sociale.