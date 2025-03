Quotidiano.net - Tesla, il titolo ha perso il 42% da inizio anno. L’analisi degli esperti

Roma, 13 marzo 2025 – La scelta di Elon Musk di entrare in politica accanto al Presidente Trump, ricoprendo l’incarico di capo del nuovo Dipartimento per l’Efficienza Governativa, oltre ad aver sollevato un vespaio di polemiche circa presunti conflitti di interesse, non sta riservando particolari gioie all’imprenditore sudafricano, la cui aziendacontinua a perdere terreno.in calo del 42% daLe azioni diMotors Inc. hsubito ulteriori cali in questi giorni, anche di oltre 15 punti, sul timore di una forte contrazione delle consegne. Ilè arrivato persino a 215 dollari, il livello più basso dal 24 ottobre 2024. Dailhail 42%, passando dai 400 dollari sino agli attuali 230 dollari. Inoltre le vendite nei mercati chiave sono in grande crisi, come dimostrano i dati che vedono la Cina richiedere il 49% in meno di veicoli, e la Germania addirittura il 76% in meno.