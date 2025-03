Ilfattoquotidiano.it - Terremoto nello Stretto di Messina, scossa di magnitudo 3.4 a 14 km di profondità. Avvertita a Reggio Calabria

Undi3.4 è stato registrato alle 21.23 dalla Sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma nell’area dellodi. In particolare l’epicentro è stato individuato in mare davanti a Pellaro, quartiere sud di, a 14 chilometri di. Laè stata, oltre che aanche in alcuni comuni della provincia. Al momento secondo quanto riferito dai vigili del fuoco e dai carabinieri, non sono giunte richieste di soccorso.L'articolodidi3.4 a 14 km diproviene da Il Fatto Quotidiano.