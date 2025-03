Tg24.sky.it - Terremoto Napoli, sindaco Pozzuoli: "La popolazione sta reagendo". VIDEO

“Stiamo mettendo in campo le nostre attività e nelle prossime ore continueremo a farlo e a dare assistenza alle persone”. Così ildi, Luigi Manzoni, è intervenuto a seguito della forte scossa didi magnitudo 4.4 nell'area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato registrato all'1.25 della notte ed è stato avvertito nitidamente ae provincia. “C'è stato un atteggiamento diverso dellain termini positivi rispetto alla scossa del 20 maggio con la stessa magnitudo”, secondo il primo cittadino, atrtribuibile a una maggiore “consapevolezza delle informazioni e consapevolezza delle istituzioni”. Secondo le prime stime, l'epicentro è stato non lontano da viaad una profondità di circa 2 chilometri. Danni e caduta di calcinacci si registrano in diverse zone dell'area dei Campi Flegrei.