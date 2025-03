Thesocialpost.it - Terremoto Napoli, residenti sfondano i cancelli dell’ex base Nato di Bagnoli: “Cerchiamo solo un posto sicuro”

– Momenti di tensione nella notte a, dove centinaia di persone, impaurite dalla forte scossa didi magnitudo 4.4, hanno cercato rifugio all’interno della ex.Leggi anche: Scosse diai Campi Flegrei: avvertite anche aMolti cittadini, preoccupati per eventuali crolli, hanno raggiunto l’area in cerca di un luogoper trascorrere la notte. Tuttavia, trovandosi di fronte aichiusi, alcuni hanno deciso di forzarli nel tentativo di entrare.Il gesto ha scateuna protesta, con momenti di tensione tra i presenti e le forze dell’ordine, intervenute per gestire la situazione. Nonostante alcuni tafferugli verbali, gli agenti hanno cercato di riportare la calma attraverso il dialogo, evitando che la situazione degenerasse.L’episodio evidenzia il forte senso di insicurezza che ha colpito la popolazione dopo il, spingendo molti a cercare riparo in aree aperte e presumibilmente più sicure.