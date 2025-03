Spazionapoli.it - Terremoto Napoli, Geolier si sfoga: “Fate silenzio”

Leggi su Spazionapoli.it

Dopo la forte scossa didella notte scorsa, di fatto, bisogna registrare un commento diL’ultima nottata è stata davvero traumatica per la città di, visto che verso all’una di notte c’è stata una fortissima scossa di magnitudo 4,4. Tantissime persone, infatti, sono scese in strada per la paura, dormendo fuori dalle proprie abitazioni.La giornata di oggi, invece, è stata contraddistinta dai controlli dei Vigili del Fuoco sia di abitazioni private che edifici pubblici. Tuttavia, bisogna registrare anche tantissime polemiche per alcuni commenti di razzisti nei confronti degli abitanti di. A difesa del popolo partenopeo, di fatto, è intervenuto il cantantetuona contro i commenti di odio nei confronti del popolo partenopeoIl rapper, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo ufficale di Instagram, ha scritto questo lungo pensiero:“Non posso leggere commenti del tipo ‘Speriamo che accada presto’, altre battutacce sul: non posso restare in