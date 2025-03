Tg24.sky.it - Terremoto Napoli, cosa succede ai Campi Flegrei? Domande e risposte

La scossa di magnitudo 4.4 avvenuta nella notte (e quelle successive più lievi) ha causato tanta paura ma pochi danni. Il sisma sarebbe legato al ritmo più rapido con il quale il suolo si sta sollevando. "Recentemente si è triplicata la velocità di sollevamento del suolo, passando da 1 a 3 centimetri al mese", ha detto Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Di conseguenza, ha aggiunto, "quanto è avvenuto la notte scorsa non è inaspettato, anche se non è possibile stabilire quando arriverà unné quale intensità avrà”. Dai precedenti ai consigli su come comportarsi, dalle caldere al bradisismo, fino ai rischi futuri: eccoc’è da sapere.