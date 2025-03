2anews.it - Terremoto Md 4.4, domani scuole della X Municipalità chiuse per verifiche

Leggi su 2anews.it

La protezione civile comunale, regionale, nazionale è in azione: riunione plenaria con il Prefetto dalle 2.30, presenti tutti i Sindaci. Il Sindaco Gaetano Manfredi sta per firmare un’ordinanza con cui chiude, nella giornata di giovedì 13 marzo, le10 Bagnoli – Fuorigrotta in modo da procedere ai controlli successivi alla recente scossa .