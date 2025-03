Tvplay.it - Terremoto Inter, Inzaghi verso l’addio: svolta inattesa, va alla big di A

L’vicina a salutare il proprio tecnico Simoneper un cambio drastico: la nuova meta dell’allenatore è clamorosamente sorprendenteSimonequarta stagione con l’dopo essere arrivato dLazio nel 2021. Da quando guida i nerazzurri,ha collezionato quasi 150 panchine vincendo uno Scudetto, tre Coppa Italia e altrettante Supercoppe Italiane, competizione che aveva già vinto due volte con la Lazio rendendolo l’allenatore con più Supercoppe di tutti con 5 titoli.lascia l’, ma non la Serie A: ecco la destinazione (Lapresse) – tvplay.itha guidato l’in finale di Champions League nel 2023, perdendo di misura contro il Manchester City in virtù del gol di Rodri nel secondo tempo. Il tecnico ha dato un’identità tattica ben precisa ai meneghini e ha sempre portato a casa almeno il terzo posto in campionato.