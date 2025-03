Ilfattoquotidiano.it - Terremoto Campi Flegrei, tensioni all’ex base Nato di Bagnoli: i residenti sfondano i cancelli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La scossa didi magnitudo 4.4 che ha fatto tremare di nuovo iha provocato piùche danni. Se i vigili del fuoco registrano giusto qualche calcinaccio caduto a Napoli, nel quartiere di, e una donna rimasta lievemente ferita, la paura deiha provocato più disordini. È successoproprio di, una delle aree che dovrebbero accogliere le persone in caso di emergenza, dove ci sono stati momenti di caos tra alcuni dei tanti cittadini intenzionati a trascorrere lì il resto della notte e le forze di polizia. Ihanno finito per sfondare iper trascorrere la notte in macchina nell’exmilitare. Le forze dell’ordine hanno cercato di contenere la protesta e sono nati dei diverbi, che però si è placata solamente quando i cittadini sono riusciti ad aprire i