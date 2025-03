Notizieaudaci.it - Terremoto Campi Flegrei: tensione e cancelli forzati all’ex base Nato, scuole chiuse

Momenti disi sono registrati nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 marzo all’esterno della exdi Bagnoli, a Napoli, dove centinaia di persone hanno trovato riparo dopo la forte scossa diregistrata alle prime ore del giorno (magnitudo 4.4 alle ore 1:25).alle stelle per ichiusi alladi Bagnoli Alladelle proteste della folla la chiusura deiche sono statidalle persone in cerca di un luogo dove poter trascorrere la notte in macchina. Le forze dell’ordine hanno cercato di contenere con le diplomazia la protesta e sono nati dei diverbi che comunque non sono sfociati nel contatto fisico. In molti hanno fatto notare che l’area della exdovrebbe essere accessibile da protocollo in questi casi per accogliere le persone in caso di emergenza.