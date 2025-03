Napolitoday.it - Terremoto Campi Flegrei: scuole chiuse a Pozzuoli. Verifiche in corso a Napoli

Dopo la scossa di magnitudo 4.4 con epicentro nei, è stata attivata immediatamente la Protezione civile comunale per l'allestimento delle due aree di attesa A128 in viale della Liberazione e A125 in piazzale Ippodromo. È anche disponibile l'area di accoglienza presso la sede della.