Terremoto Campi Flegrei, Marisa Laurito: "È un continuo, snervante per chi abita lì"

ha parlato delche sta colpendo i, descrivendo la tensione che si vive in quelle zone. “Molti che hanno avuto la possibilità di farlo, sono andati a vivere altrove, ma ho un sacco di amici carissimi cheno a Bagnoli e Pozzuoli e sono isterici, è un”. Così ha dichiarato all’Adnkronos dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata nella notte aie a Napoli, con epicentro a Pozzuoli.Leggi anche: Stato di mobilitazione nazionale per i: cosa significaLa difficoltà di affrontare la situazioneha spiegato che è difficile capire cosa fare in momenti come questi. “Mi hanno detto che c’è gente che si sta dando molto da fare e che in questo momento è tutto monitorato, ma io che ne so?”. L’attrice ha poi aggiunto che la situazione è diventatanon solo per chi vive vicino all’epicentro, ma anche per chi si trova a Napoli.