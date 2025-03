Quotidiano.net - Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli. Donna estratta dalle macerie a Pozzuoli

Roma, 13 marzo 2025 - Fortedinella notte ai, un sisma di4,4, registrato all'una e 25, e avvertito. Gente in strada a, nonostante la pioggia battente. Calcinacci hanno sfondato i parabrezza di diverse auto parcheggiate, il controsoffitto di un'abitazione è crollato, secondo le prime segnalazioni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno estrattouna, rimasta ferita in modo non grave. A Bagnoli, nell'area orientale di, i Vigili del fuoco hanno estrattocase alcune persone rimaste bloccate ai piani superiori perché a causa del sisma le porte d'ingresso non si aprivano. Sempre a Bagnoli ilha danneggiato il campanile della chiesa di Sant'Anna. In corso i controlli della Protezione Civile sulla stabilità su numerosi edifici.