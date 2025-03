Panorama.it - Terremoto ai Campi Flegrei. Paura e tensione con le forze dell’ordine

Ilche ha bruscamente svegliato la popolazione deinella notte fra il 12 e il 13 marzo, con epicentro nella zona di Pozzuoli, apre nuovamente il tema sui fenomeni sismici che si stanno verificando in quella zona da ormai molti mesi. Questa volta la scossa, esattamente come quella avvenuta il 20 maggio 2024, è stata di magnitudo 4.4. Avvertito anche a Napoli, il sisma ha portato gran parte della popolazione partenopea a riversarsi nelle strade, per la grandeche ilha provocato. Tale episodio è avvenuto in conseguenza di un aumento del ritmo con il quale il suolo si sta sollevando. Secondo quanto dichiarato all’ANSA da Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, "recentemente si è triplicata la velocità di sollevamento del suolo, passando da 1 a 3 centimetri al mese".