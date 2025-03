361magazine.com - Terremoto ai Campi Flegrei: la situazione, panico a Napoli

Si sono susseguite varie scosseContinua a tremare la terra nella zona deie continua lo spavento. Nella notte, all’1.25 è stata avvertita una scossa di magnitudo 4.4.Scossa che ha scatenato iled è stata percepita indistintamente da tutta la popolazione. Stando a quanto emerge, l’epicentro è stato registrato a due chilometri di profondità, in mare, a pochi metri dalla riva di via, a Pozzuoli.Eppure si è sentito ovunque, anche nel quartiere di Bagnoli, dove sono caduti calcinacci e c’è stata pure una donna ferita per il crollo di un controsoffitto.“Pretendiamo che il consiglio comunale si svolga qui a Bagnoli e che ci dicano una volta per tutte come vogliono affrontare la”, grida un uomo al megafono.Ora partiranno le varie verifiche da parte dei Comuni interessati.