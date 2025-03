Laprimapagina.it - Terremoto ai Campi Flegrei: il governo segue da vicino la situazione

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato di monitorare costantemente l’evolversi delladopo la forte scossa diche ha colpito nella notte l’area dei. Il premier ha sottolineato di essere in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, con il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, per garantire un pronto intervento e il massimo supporto alle aree colpite.