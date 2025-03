Lettera43.it - Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa di 4.4: danni alle case e un ferito

Nella notte tra mercoledì e giovedì undi magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei, vicino a Napoli. Laprincipale si è verificata all’1:25 con epicentro tra Bagnoli e Pozzuoli e ipocentro a una profondità di due chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente in molte zone della Campania, svegliando gran parte della popolazione. Ilha avuto la stessa magnitudo di quello avvenuto il 20 maggio del 2024, che fu il piùregistratosi nell’area negli ultimi 40 anni.IdelaiA Napoli e nei comuni limitrofi, molte persone hanno lasciato le proprie abitazioni per precauzione. A Bagnoli, calcinacci caduti dfacciate hanno danneggiato alcune auto parcheggiate, senza causare feriti. Sempre a Bagnoli, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Diomede Carafa per il crollo di un controsoffitto in un appartamento: una donna è rimasta lievemente ferita e bloccata in casa.