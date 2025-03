Notizieaudaci.it - Terremoto ai Campi Flegrei: donna estratta viva dalle macerie a Pozzuoli, i video della notte di paura

Scossa di magnitudo 4.4: gente in strada a Napoli,e PorticiUndi magnitudo 4.4 ha colpito l’area deinellatra il 12 e il 13 marzo, con epicentro al confine trae Napoli, in via Napoli. La scossa principale è stata registrata alle 1:25 , seguita da altre due di minore intensità, rispettivamente di magnitudo 1.6 (all’1:40) e 1.1 (all’1:47).L’evento ha generatoe danni in diverse zoneprovincia di Napoli, con numerose persone scese in strada a, Bagnoli, Fuorigrotta e Portici. La Protezione CivileCampania ha attivato la sala operativa regionale , inviando personale sul posto per monitorare la situazione e fornire assistenza alla popolazione.#ai, magnitudo 4.4: danni a Bagnoli e Fuorigrotta.