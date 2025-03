Spazionapoli.it - Terremoto a Napoli, paura nella notte: scossa fortissima

Ansia eattorno all’1:25 dellatra il 12 e il 13 marzo adiviolenta, avvertita da Casoria, fino a Torre del GrecoAlle prime ore dellasi sveglia di soprassalto per un violentoche è stato avvertito dall’intera popolazione. Si registrano testimonianze da Fuorigrotta, fino al Vomero, ma anche al Centro storico. La forteavvenuta poco prima dell’una e mezza è stata avvertita anchezona diNord e persino verso i paesi Vesuviani, come Torre del Greco.L’ultima forteregistrata negli ultimi giorni era quella di magnitudo 3.0 dell’11 marzo, sempre nel cuore della. Ma questa nuovaè stata più violenta. Infatti, in pochi minuti l’INGV ha comunicato che ilcon epicentro Campi Flegrei è di magnitudo 4.