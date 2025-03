Cityrumors.it - Terremoto a Napoli, il sismologo Billi: “Tutti abbiamo paura ma niente allarmismi”

Una scossa così forte non si era mai registrata in questi ultimi anni, poco superiore a quella che c’è stato un anno fa circaUna scossa forte. La più forte da vent’anni a questa parte.e tutte le zone dei Campi Flegrei sono al centro di un movimento del terreno che va avanti da tanto tempo. Sono poi tre settimane che il suolo ha ripreso a sollevarsi proprio ai Campi Flegrei. “Siamopreoccupati, come non esserlo, ma da qui a fareper favore. E’ una zona super controllata, monitorata in ogni situazione,i segnali che ci sono sono studiati.”, le parole delAndrea, geologo dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Cnr, il: “ma” (Ansa Foto) Cityrumors.itSecondo gli esperti dell’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato registrato di recente un innalzamento del terreno di quasi 3 centimetri al mese.