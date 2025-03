Calciomercato.it - Terremoto a Napoli, il più forte negli ultimi 40 anni: scuole chiuse nella zona rossa

notte a, registrata la magnitudo più40: estratto vivo un uomo dopo il crollo di un solaio Terrorenotte ae provincia, quando la terra ha tremato per diversi secondi intorno all’1:25. Una violentissima scossa di magnitudo 4.4 ha svegliato gran parte della popolazione, molta della quale si è riversata in strada per lo spavento. L’epicentro è stato registrato dall’INGV presso i Campi Flegrei, che nelle ultime settimane hanno ripreso un’attività allarmante.Solamente lo scorso 11 marzo, era stato registrato un altro, sempre in notturna, di 3.0 come magnitudo. Quello di questa notte, però, è stato percepito in maniera ancora più distinta e violenta dai napoletani. Risulta, insieme a quella dello scorso maggio 2024, la piùmai registrata a40